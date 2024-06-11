МИД России: подготовка соглашения с Ираном временно приостановлена

Процесс работы над договором о всеобъемлющем сотрудничестве между Россией и Ираном приостановлен, но временно.

Об этом РИА Новости сообщил директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Процесс, понятно, приостановился по причине проблем у иранских партнёров», — сказал Кабулов.

Собеседник агентства отметил, что у него нет сомнений, что работа над договором будет завершена.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери завершение работы над текстом нового всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве.