МИД: Лавров обсудил с Багери завершение работы над соглашением о сотрудничестве
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Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.
В заявлении отмечается, что в ходе встречи стороны провели углублённый обмен мнениями по основным международным, а также региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В их числе взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС.
«Особое внимание было уделено завершению работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами», — говорится в публикации.
Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор вклад Претории в урегулирование ситуации на Украине.