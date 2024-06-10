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МИД: Лавров обсудил с Багери завершение работы над соглашением о сотрудничестве

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров обсудил с исполняющим обязанности главы МИД Ирана Али Багери завершение работы над текстом нового всеобъемлющего соглашения о сотрудничестве.
МИД: Лавров обсудил с Багери завершение работы над соглашением о сотрудничестве
  • globallookpress.com
  • © Petrov Sergey/news.ru

Информация об этом содержится в сообщении, опубликованном на официальном сайте российского внешнеполитического ведомства.

В заявлении отмечается, что в ходе встречи стороны провели углублённый обмен мнениями по основным международным, а также региональным вопросам, представляющим взаимный интерес. В их числе взаимодействие в рамках БРИКС и ШОС.

«Особое внимание было уделено завершению работы над текстом нового всеобъемлющего межгосударственного договора, основные параметры которого согласованы обеими сторонами», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что Лавров обсудил с главой МИД ЮАР Наледи Пандор вклад Претории в урегулирование ситуации на Украине.

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