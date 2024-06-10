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Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вклад Претории в урегулирование по Украине

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Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из ЮАР Наледи Пандор дальнейший вклад этой страны в урегулирование украинского кризиса.
Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вклад Претории в урегулирование по Украине
  • globallookpress.com

Об этом МИД России сообщает на своём сайте.

Отмечается, что с учётом общего понимания истоков и причин вокруг украинского кризиса они обсудили возможности вклада ЮАР и других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта.

Лавров и Пандор также выразили озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее в беседе с RT Пандор заявила, что переговоры по установлению мира на Украине должны проводиться при обязательном участии представителей Москвы и Киева, иначе без участия представителя России они скорее будут походить на театр, чем на попытки установить мир.

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