Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вклад Претории в урегулирование по Украине

Глава МИД России Сергей Лавров обсудил с коллегой из ЮАР Наледи Пандор дальнейший вклад этой страны в урегулирование украинского кризиса.

Об этом МИД России сообщает на своём сайте.

Отмечается, что с учётом общего понимания истоков и причин вокруг украинского кризиса они обсудили возможности вклада ЮАР и других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта.

Лавров и Пандор также выразили озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта.

Ранее в беседе с RT Пандор заявила, что переговоры по установлению мира на Украине должны проводиться при обязательном участии представителей Москвы и Киева, иначе без участия представителя России они скорее будут походить на театр, чем на попытки установить мир.