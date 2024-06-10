Лавров обсудил с главой МИД ЮАР вклад Претории в урегулирование по Украине
- globallookpress.com
Об этом МИД России сообщает на своём сайте.
Отмечается, что с учётом общего понимания истоков и причин вокруг украинского кризиса они обсудили возможности вклада ЮАР и других представителей Глобального Юга в поиск путей мирного разрешения конфликта.
Лавров и Пандор также выразили озабоченность эскалацией в зоне палестино-израильского конфликта.
Ранее в беседе с RT Пандор заявила, что переговоры по установлению мира на Украине должны проводиться при обязательном участии представителей Москвы и Киева, иначе без участия представителя России они скорее будут походить на театр, чем на попытки установить мир.