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Рябков: в ядерной доктрине могут появиться изменения из-за действий США

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В МИД России считают, что действия США и НАТО могут привести к изменениям в ядерной доктрине. С таким заявлением выступил замглавы российского внешнеполитического ведомства Сергей Рябков.
Рябков: в ядерной доктрине могут появиться изменения из-за действий США
  • globallookpress.com
  • © MFA Russia

«До принятия соответствующих решений в нашей практике отсутствует предварительное освещение того, какого рода изменения могут быть внесены», — цитирует РИА Новости Рябкова.

По его словам, обстановка имеет тенденцию к дальнейшему осложнению.

«Те вызовы, которые множатся в результате неприемлемых эскалационных действий США и их союзников по НАТО, вне всякого сомнения, ставят перед нами во весь рост вопрос о том, как базовые документы в сфере ядерного сдерживания могут быть приведены в большее соответствие с текущими потребностями», — отметил замглавы МИД.

Ранее президент РФ Владимир Путин заявил, что в ядерную доктрину могут быть внесены изменения.

Российский лидер на на пленарной сессии ПМЭФ подчеркнул, что доктрина — это живой инструмент, и Россия внимательно смотрит за тем, что происходит в мире.

5 июня президент в разговоре с иностранными журналистами заявил, что не стоит доводить до угрозы использования ядерного оружия.

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