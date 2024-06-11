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Аналитик Топорнин: пока перспектива отставки Макрона не видится реализуемой

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Анастасия Румянцева
Директор Центра европейской информации, доцент МГИМО МИД России Николай Топорнин заявил в беседе с RT, что пока считает нереализуемой возможность отставки Эммануэля Макрона с поста президента страны.
Аналитик Топорнин: пока перспектива отставки Макрона не видится реализуемой
  • AFP
  • © Ludovic MARIN

«Опросы на данный момент свидетельствуют о том, что правые опережают все партии, включая партию Макрона. И разрыв значительный», — подчеркнул политолог.

По его мнению, кардинально поменять расклад за оставшееся время до 30 июня видится практически невозможным.

«Насколько такое поражение будет чувствительным для Макрона и приведёт ли это к его отставке — тоже хороший вопрос. Может случиться так, что сложно будет сформировать правительство, потому что Франция — это такой смешанный тип правления, президентско-парламентская республика. Здесь есть полномочия, которые Конституция закрепляет исключительно за президентом, но есть полномочия, которые принадлежат парламенту и президент никак не может полномочия забрать себе. Поэтому действительно результаты парламентских выборов очень важны», — пояснил эксперт.

По словам Топорнина, Макрон прекрасно понимает угрозу, что будет очень сложно сформировать правительство без представителей партии Марин Ле Пен.

«Я думаю, что, скорее всего, результаты будут примерно такими же, как они были на выборах в Европарламент. Это значит, что следующее правительство Франции будет коалиционным и тогда Макрону придётся сложнее отстаивать какие-то цели и задачи, которые он себе обозначил в начале второго президентского срока», — рассказал собеседник RT.

При этом, если Макрон уйдёт в отставку, будут новые президентские выборы, у «Национального объединения» шансы повышаются, объяснил эксперт.

«Они могут уже всерьёз претендовать на президентский пост. Вот поэтому не вижу в таком гипотетическом шаге никакой выгоды. Тем более что у Макрона это второй срок, это последний срок, он уже больше не может переизбираться», — добавил специалист.

Пока перспектива отставки не видится реализуемой, заявил Топорнин. Он допустил, что с помощью подобных публикаций Макрон хочет «подстегнуть» французское общество, избирателей, чтобы они ответственно проголосовали.

«Чтобы люди поняли опасность и угрозу того, что действительно может такое произойти», — заключил он.

Ранее радиостанция Europe 1 со ссылкой на источники сообщила о том, что французский глава Эммануэль Макрон обсуждает со своим окружением возможность отставки с поста президента страны.

Собеседник подчеркнул, что Макрон готов пожертвовать окончанием своего пятилетнего срока.

В материале также отмечается, что перспектива отставки президента может служить для драматизации предстоящих выборов.

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