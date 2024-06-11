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Норвегия анонсировала сборку танков Leopard 2 в стране

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В Минобороны Норвегии объявили о начале сборки танков Leopard 2 в стране.
Норвегия анонсировала сборку танков Leopard 2 в стране
  • AP
  • © Michael Sohn

«Я хотел бы поздравить KNDS Deutschland и RITEK, которые сегодня подписали соглашение, согласно которому впервые в истории танки будут собираться в Норвегии. 37 из 54 танков Leopard 2», — заявил глава Минобороны Норвегии Бьорн Арильд Грам.

Он уточнил, что сборка будет производиться на заводе RITEK в Левангере.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что появление немецких танков на Украине произвело этический шок в России.

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