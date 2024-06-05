Появление немецких танков на украинской земле произвело морально-этический шок на людей в России, заявил президент Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста из Германии.

«Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России», — сказал президент.

В феврале прошлого года Владимир Путин назвал невероятным тот факт, что России снова угрожают немецкими танками с крестом на борту.

Он осудил тех, кто втягивает Германию в новую войну с Россией. По словам Путина, они, видимо, не понимают, что современная война с русскими будет для них совсем другой.