Путин: появление немецких танков на Украине произвело этический шок в России
- РИА Новости
«Когда на украинской земле появились первые немецкие танки, немецкого производства, это уже произвело такой морально-этический шок в России», — сказал президент.
В феврале прошлого года Владимир Путин назвал невероятным тот факт, что России снова угрожают немецкими танками с крестом на борту.
Он осудил тех, кто втягивает Германию в новую войну с Россией. По словам Путина, они, видимо, не понимают, что современная война с русскими будет для них совсем другой.