Гражданин Франции погиб, пытаясь проникнуть на космодром Байконур

Двое граждан Франции попытались проникнуть на территорию космодрома Байконур в Казахстане, однако один из них погиб от обезвоживания.

«Накануне двое граждан Франции пытались проникнуть на территорию космодрома. Они избрали «классический» путь — вышли на трассе и направились к высоким зданиям в степи. По дороге одному стало плохо», — заявил РИА Новости источник на космодроме.

По словам собеседника агентства, его спутник не смог помочь товарищу и побежал к трассе. Пока он искал помощь, француз скончался от обезвоживания.

Ранее появилась информация, что уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и оставили различные надписи на «Буране».