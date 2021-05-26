В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения о граффити на «Буране»

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В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения о граффити на недостроенном космическом челноке «Буран».
В «Роскосмосе» прокомментировали сообщения о граффити на «Буране»
  • РИА Новости

«Мы обеспокоены этой ситуацией и приложим максимум усилий, чтобы эти объекты оказались в достойном месте, например в одном из музеев космонавтики», — заявил в беседе с «Газетой.Ru» пресс-секретарь «Роскосмоса» Владимир Устименко.

Адвокат, член Союза юристов, доктор юридических наук Александр Толмачёв в беседе с Life.ru выразил мнение, что случившееся не является осквернением или каким-либо действием, напоминающим хулиганство, так как хулиганство подразумевает нанесение материального вреда или вреда репутации.

«Когда художник разрисовал граффити, не причинив вреда, а наоборот, улучшив после того, как на него упала крыша, невозможно привлечь за хулиганство или какие-то другие преступные или предосудительные действия», — сказал эксперт.

Ранее появилась информация, что уличные художники проникли в монтажно-заправочный комплекс космодрома Байконур и оставили различные надписи на «Буране».

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