WP: США намерены устроить «беспилотный ад» в случае нападения Китая на Тайвань
- AP
Издание приводит слова главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США Сэмюэля Папаро.
«Я хочу использовать ряд засекреченных систем, чтобы Тайваньский пролив стал будто сценой из ада с беспилотниками», — заявил он.
В публикации говорится, что это замедлит возможное вторжение Китая и даст США время на подготовку ответных мер.
Папаро отметил, что его задача заключается в том, чтобы с настоящего момента до 2027 года, а также после у американских военных и союзников были средства для предотвращения атаки Китая.
Ранее президент США Джо Байден не исключил использование армии США на Тайване в случае нападения КНР.