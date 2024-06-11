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WP: США намерены устроить «беспилотный ад» в случае нападения Китая на Тайвань

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Соединённые Штаты планируют массовое использование беспилотников для обороны Тайваня в случае атаки Китая, пишет газета The Washington Post.
WP: США намерены устроить «беспилотный ад» в случае нападения Китая на Тайвань
  • AP

Издание приводит слова главы Индо-Тихоокеанского командования ВС США Сэмюэля Папаро. 

«Я хочу использовать ряд засекреченных систем, чтобы Тайваньский пролив стал будто сценой из ада с беспилотниками», — заявил он.

В публикации говорится, что это замедлит возможное вторжение Китая и даст США время на подготовку ответных мер.

Папаро отметил, что его задача заключается в том, чтобы с настоящего момента до 2027 года, а также после у американских военных и союзников были средства для предотвращения атаки Китая.

Ранее президент США Джо Байден не исключил использование армии США на Тайване в случае нападения КНР. 

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