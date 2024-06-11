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МИД: Афганистан рассчитывает на участие России в добыче полезных ископаемых

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В Кабуле рассчитывают, что Россия примет участие в разработке добычи полезных ископаемых на территории Афганистана.

Об этом РИА Новости сказал директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«(Полезные ископаемые) имеются там в большом количестве, и это перспективное направление», — отметил респондент.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила, что Россия поддерживала контакты с талибами* для решения накопившихся проблем.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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