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Кабулов: США мстят талибам за свой позор в Афганистане, спонсируя террористов

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США не могут смириться с провалом в Афганистане, поэтому пытаются различными способами отомстить талибам*.

Об этом сказал в беседе с РИА Новости директор второго департамента Азии МИД России Замир Кабулов.

«Используя возможности своих разведслужб и других прокси, (США) спонсируют <…> террористические организации», — заявил Кабулов.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров отметил, что движение «Талибан» контролирует ситуацию в Афганистане, де-факто власть в этой стране есть.

* «Талибан» — организация находится под санкциями ООН за террористическую деятельность.

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