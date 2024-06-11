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CBS News: суда ВМС США будут следить за визитом российских кораблей на Кубу

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Корабли американских ВМС будут отслеживать визит отряда кораблей военно-морского флота России на Кубу.

Об этом сообщает телеканал CBS News, ссылаясь на американских чиновников.

«Хотя учения не рассматриваются в США как угроза, американские корабли будут развёрнуты для слежения за русскими», — информируют журналисты.

По данным CBS, следить за российским флотом будут три эсминца, судно береговой охраны и два корабля с буксируемыми гидролокаторами.

Ранее американский сенатор-республиканец Марко Рубио призвал президента США Джо Байдена ответить Кубе за решение Гаваны принять с визитом отряд из четырёх судов российского военно-морского флота, включая атомную подводную лодку.

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