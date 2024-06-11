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NYP: пограничникам в Калифорнии приказали депортировать российских мигрантов

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Пограничники из штата Калифорния получили указание в срочном порядке после задержания депортировать из США нелегальных мигрантов из России.

Об этом сообщает газета New York Post, ссылаясь на внутренний документ.

По информации издания, немедленно высылать из США также приказали совершеннолетних мигрантов из Грузии, Молдавии, Киргизии, Таджикистана и Узбекистана.

Нелегальные мигранты из других стран смогут находиться на территории штата в период разбирательства их дел, отмечается в публикации.

Действие приказа распространяется на участок границы в районе города Сан-Диего.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают южную границу страны.

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