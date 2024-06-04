Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегалам из Мексики

Президент США Джо Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают южную границу страны.

Такие шаги облегчат высылку тех нелегалов, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране, сообщает Белый дом. Меры будут соблюдаться до тех пор, пока поток мигрантов не снизится до нужных значений.

Теперь Министерство внутренней безопасности США сможет в более сжатые сроки высылать нелегалов, а также предоставлять убежище тем, кто имеет право на него.

В апреле газета New York Post писала, что центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245%.

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах закроет южную границу.