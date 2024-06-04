Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегалам из Мексики
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Такие шаги облегчат высылку тех нелегалов, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране, сообщает Белый дом. Меры будут соблюдаться до тех пор, пока поток мигрантов не снизится до нужных значений.
Теперь Министерство внутренней безопасности США сможет в более сжатые сроки высылать нелегалов, а также предоставлять убежище тем, кто имеет право на него.
В апреле газета New York Post писала, что центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245%.
Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах закроет южную границу.