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Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегалам из Мексики

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Президент США Джо Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегальным мигрантам, которые незаконно пересекают южную границу страны.
Байден вводит временный запрет на предоставление убежища нелегалам из Мексики
  • Gettyimages.ru
  • © Andrew Harnik

Такие шаги облегчат высылку тех нелегалов, которые не имеют законных оснований для пребывания в стране, сообщает Белый дом. Меры будут соблюдаться до тех пор, пока поток мигрантов не снизится до нужных значений.

Теперь Министерство внутренней безопасности США сможет в более сжатые сроки высылать нелегалов, а также предоставлять убежище тем, кто имеет право на него.

В апреле газета New York Post писала, что центры пограничного патруля США в Сан-Диего заполнены на 245%.

Дональд Трамп заявил, что в случае победы на предстоящих выборах закроет южную границу.

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