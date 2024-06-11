Постпред КНР назвал неоднозначной резолюцию США по сделке о перемирии в Газе

Резолюция США о перемирии в секторе Газа, принятая 10 июня Советом Безопасности ООН, неоднозначна по многим аспектам.

Соответствующую точку зрения в ходе выступления в Совбезе после голосования выразил постоянный представитель КНР при всемирной организации Фу Цун, пишет ТАСС.

«Есть обоснованные опасения насчёт того, заключат ли стороны соглашение и возможно ли выполнение всех трёх его стадий без накладок», — отметил Фу Цун.

Также постпред подчеркнул, что Китай проголосовал за резолюцию, так как Пекин в первую очередь думает о прекращении огня.

Ранее постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил, что у Москвы есть ряд вопросов к резолюции США по сделке о перемирии в Газе.