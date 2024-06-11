Небензя: у России есть ряд вопросов к резолюции США по сделке о перемирии в Газе

Резолюция США о перемирии в секторе Газа, принятая 10 июня Советом Безопасности ООН и направленная на поддержание нового предложения о перемирии в палестинском анклаве, является «котом в мешке», у России к ней есть ряд вопросов.

С таким заявлением выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Он отметил, что российская сторона всегда с позитивом относится к любым дипломатическим усилиям, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны.

«В то же время у нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, не известны», — цитирует Небензю ТАСС.

Он также добавил, что авторы договорённости не раскрыли её деталей СБ ООН, из-за чего, «по сути, предлагают кота в мешке».

Ранее сообщалось, что СБ ООН проголосовал за принятие американского проекта резолюции по сделке о перемирии в Газе.