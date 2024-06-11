Небензя: у России есть ряд вопросов к резолюции США по сделке о перемирии в Газе
С таким заявлением выступил постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.
Он отметил, что российская сторона всегда с позитивом относится к любым дипломатическим усилиям, нацеленным на замирение, параметры которого устраивают обе стороны.
«В то же время у нас есть целый ряд вопросов к американскому проекту резолюции, в котором Совет приветствует некую сделку, итоговые контуры которой до сих пор никому, возможно, за исключением посредников, не известны», — цитирует Небензю ТАСС.
Он также добавил, что авторы договорённости не раскрыли её деталей СБ ООН, из-за чего, «по сути, предлагают кота в мешке».
Ранее сообщалось, что СБ ООН проголосовал за принятие американского проекта резолюции по сделке о перемирии в Газе.