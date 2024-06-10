Финляндия обратилась к посольству России из-за активности авиации

Финляндия связалась с посольством России в Хельсинки и попросила разъяснения из-за «подозрений в нарушении воздушного пространства», сообщил финский МИД.

«МИД Финляндии связался с посольством России в Хельсинки и запросил разъяснения по поводу предполагаемого нарушения воздушного пространства», — говорится в сообщении министерства.

10 июня российские самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты над нейтральными водами Баренцева, Балтийского и Норвежского морей. Были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95МС и дальние бомбардировщики Ту-22М3.

Их сопровождали самолёты Су-30СМ, Су-27, Су-33 ВКС и морская авиация ВМФ.

Министерство обороны России подчеркнуло, что все полёты выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства.