RT в Telegram
Подпишись

ТУ-95МС И ТУ-22М3 пролетели над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей

Короткая ссылка
Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, наиболее продолжительный полёт составил более шести часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30см, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ.

На отдельных этапах маршрута бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее отряд боевых кораблей ВМФ России совершил деловой заход в порт Александрия в Египте.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить