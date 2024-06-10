ТУ-95МС И ТУ-22М3 пролетели над водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей

Самолёты дальней авиации выполнили плановые полёты в воздушном пространстве над нейтральными водами Балтийского, Баренцева и Норвежского морей.

Об этом сообщает Министерство обороны России.

«В мероприятии были задействованы стратегические ракетоносцы Ту-95мс, а также дальние бомбардировщики Ту-22м3», — сказано в сообщении.

Как уточнили в ведомстве, наиболее продолжительный полёт составил более шести часов. Истребительное сопровождение обеспечивали экипажи самолётов Су-30см, Су-27, Су-33 ВКС и морской авиации ВМФ.

На отдельных этапах маршрута бомбардировщиков сопровождали истребители иностранных государств.

Ранее отряд боевых кораблей ВМФ России совершил деловой заход в порт Александрия в Египте.