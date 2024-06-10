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Отряд кораблей ВМФ России совершил деловой заход в порт Александрия в Египте

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Отряд боевых кораблей ВМФ России совершил деловой заход в порт Александрия в Египте.
Отряд кораблей ВМФ России совершил деловой заход в порт Александрия в Египте
  • РИА Новости
  • © Виталий Аньков

Об этом заявили в Департаменте информации и массовых коммуникаций Министерства обороны России.

«Отряд боевых кораблей ВМФ России в составе гвардейского ракетного крейсера «Варяг» и фрегата «Маршал Шапошников» совершил плановый заход в порт Александрия (Египет)», — сказано в сообщении.

Отмечается, что в рамках захода кораблей России в День России, 12 июня, на борту гвардейского ракетного крейсера «Варяг» состоится приём с участием представителей командования египетских ВМС.

Ранее статс-секретарь — заместитель министра промышленности и торговли России Виктор Евтухов заявил, что ВМФ России в 2024 году получит около 50 кораблей и обеспечивающих судов.

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