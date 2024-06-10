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Неизвестные расстреляли шестерых человек в центральной Мексике

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Шесть человек погибли в результате нападения неизвестных в центральном мексиканском штате Гуанахуато. О трагедии сообщили власти Леона.
Неизвестные расстреляли шестерых человек в центральной Мексике
  • Gettyimages.ru

В опубликованном на странице городской полиции в социальной сети X сообщении указывается, что расследованием нападения занимаются секретариат безопасности Леона и прокуратура штата.

«Врачи скорой помощи подтвердили, что в доме находились шесть мёртвых человек — двое несовершеннолетних и четыре женщины», — отмечается в публикации.

Ранее сообщалось об обрушении балкона в мексиканском клубе, в результате которого два человека погибли и пятеро пострадали.

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