Два человека погибли и пятеро в реанимации после обрушения балкона в клубе в Мексике

Два человека погибли и пять оказались в реанимации в результате обрушения с шестиметровой высоты балкона в ночном клубе мексиканского города Сан-Луис-Потоси.

Об этом сообщил секретарь городского совета Хорхе Эрнандес.

Всего, по его словам, получили повреждения 15 человек.

«Бесконтрольное присутствие людей на этом мероприятии, привело к тому, что одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению, что вызвало эту трагедию», — цитирует чиновника РИА Новости.

Ранее в Биробиджане семь человек пострадали при обрушении 8-метровой горки.

Также в Стамбуле при обрушении трёхэтажного дома пострадали семь человек.