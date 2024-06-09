Два человека погибли и пятеро в реанимации после обрушения балкона в клубе в Мексике
Об этом сообщил секретарь городского совета Хорхе Эрнандес.
Всего, по его словам, получили повреждения 15 человек.
«Бесконтрольное присутствие людей на этом мероприятии, привело к тому, что одни из перил на третьем этаже торгового центра «Альтус» поддались давлению, что вызвало эту трагедию», — цитирует чиновника РИА Новости.
Ранее в Биробиджане семь человек пострадали при обрушении 8-метровой горки.
Также в Стамбуле при обрушении трёхэтажного дома пострадали семь человек.