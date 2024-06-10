Дюжжарик: ООН будет представлена на конференции в Швейцарии на высоком уровне
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С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик.
«Как я уже говорил на прошлой неделе, Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш. — RT) не будет присутствовать, но мы будем представлены на высоком уровне», — цитирует его РИА Новости.
Ранее швейцарскую конференцию по Украине обсудили президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Лула да Силва.