Дюжжарик: ООН будет представлена на конференции в Швейцарии на высоком уровне

Организация Объединённых Наций будет представлена на предстоящей в Швейцарии «мирной конференции» по Украине на высоком уровне.

С таким заявлением выступил на брифинге для журналистов официальный представитель Генерального секретаря ООН Стефан Дюжжарик.

«Как я уже говорил на прошлой неделе, Генеральный секретарь (ООН Антониу Гутерреш. — RT) не будет присутствовать, но мы будем представлены на высоком уровне», — цитирует его РИА Новости.

Ранее швейцарскую конференцию по Украине обсудили президент России Владимир Путин и его бразильский коллега Лула да Силва.