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Путин обсудил с президентом Бразилии швейцарскую конференцию по Украине

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Предстоящая в Швейцарии «мирная конференция» по Украине стала одной из тем телефонного разговора между президентом России Владимиром Путиным и его бразильским коллегой Лулой да Силвой.
Путин обсудил с президентом Бразилии швейцарскую конференцию по Украине
  • globallookpress.com

Как сообщили в пресс-службе Кремля, Путин изложил президенту Бразилии принципиальные подходы российской стороны в связи с проведением этой так называемой мирной конференции.

«Президент Бразилии в свою очередь обозначил стремление внести вклад в поиск вариантов мирного урегулирования конфликта на Украине, что отражено в известной совместной инициативе Бразилии и Китая на этот счёт», — говорится в публикации.

Ранее сообщалось, что главы МИД БРИКС поддержали посредничество для урегулирования кризиса на Украине.

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