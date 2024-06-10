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Главы МИД БРИКС поддержали посредничество для урегулирования кризиса на Украине

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Предложения о посредничестве для урегулирования кризиса на Украине встретили поддержку со стороны глав МИД БРИКС.
Главы МИД БРИКС поддержали посредничество для урегулирования кризиса на Украине
  • РИА Новости
  • © Григорий Сысоев

Соответствующая информация приводится в совместном заявлении, опубликованном МИД Индии по итогам встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения посредничества и добрых услуг, направленные на мирное урегулирование конфликта путём диалога и дипломатии», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине.

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