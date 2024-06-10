Главы МИД БРИКС поддержали посредничество для урегулирования кризиса на Украине
- РИА Новости
- © Григорий Сысоев
Соответствующая информация приводится в совместном заявлении, опубликованном МИД Индии по итогам встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.
«Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения посредничества и добрых услуг, направленные на мирное урегулирование конфликта путём диалога и дипломатии», — приводит текст документа ТАСС.
Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине.