Главы МИД БРИКС поддержали посредничество для урегулирования кризиса на Украине

Предложения о посредничестве для урегулирования кризиса на Украине встретили поддержку со стороны глав МИД БРИКС.

Соответствующая информация приводится в совместном заявлении, опубликованном МИД Индии по итогам встречи министров иностранных дел БРИКС в Нижнем Новгороде.

«Они с удовлетворением отметили соответствующие предложения посредничества и добрых услуг, направленные на мирное урегулирование конфликта путём диалога и дипломатии», — приводит текст документа ТАСС.

Ранее глава МИД КНР Ван И заявил, что Пекин выступает за созыв настоящей мирной конференции по Украине.