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Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии

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Президент России Владимир Путин 10 июня провёл телефонный разговор с бразильским коллегой Лулой да Силвой. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.
Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии
  • globallookpress.com

В сообщении отмечается, что в ходе разговора стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнёрства по всем ключевым направлениям.

«Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в «группе двадцати», — указывается в публикации.

О планах главы российского государства созвониться с бразильским коллегой стало известно в четверг, 6 июня.

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