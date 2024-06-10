Путин провёл телефонный разговор с президентом Бразилии
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В сообщении отмечается, что в ходе разговора стороны выразили обоюдную заинтересованность в дальнейшем углублении успешно развивающегося стратегического партнёрства по всем ключевым направлениям.
«Условлено, в частности, продолжить тесное взаимодействие двух стран с учётом председательства в текущем году России в БРИКС и Бразилии в «группе двадцати», — указывается в публикации.
О планах главы российского государства созвониться с бразильским коллегой стало известно в четверг, 6 июня.