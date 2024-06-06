Путин в ближайшие дни планирует созвониться с бразильским президентом

Президент России Владимир Путин в ближайшие дни планирует созвониться с бразильским коллегой Лулой да Силвой, такие договорённости у них уже есть.

«Прошу вас передать самые наилучшие пожелания действующему президенту Бразилии — господину Луле. Мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи», — сказал Путин во время встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф.

Президент добавил, что бразильского лидера ждут в Казани осенью этого года на саммите БРИКС.

В марте Лула да Силва рассказал, что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным и заместителем председателя российского Совета безопасности Дмитрием Медведевым.