RT в Telegram
Подпишись

Путин в ближайшие дни планирует созвониться с бразильским президентом

Короткая ссылка
Президент России Владимир Путин в ближайшие дни планирует созвониться с бразильским коллегой Лулой да Силвой, такие договорённости у них уже есть.
Путин в ближайшие дни планирует созвониться с бразильским президентом
  • РИА Новости

«Прошу вас передать самые наилучшие пожелания действующему президенту Бразилии — господину Луле. Мы с ним в ближайшие несколько дней договорились созвониться по телефону, обсудить двусторонние связи», — сказал Путин во время встречи с президентом Нового банка развития Дилмой Русеф.

Президент добавил, что бразильского лидера ждут в Казани осенью этого года на саммите БРИКС.

В марте Лула да Силва рассказал, что у него всегда были хорошие отношения с Владимиром Путиным и заместителем председателя российского Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить