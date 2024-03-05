Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым

Лидер Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва рассказал, что у него всегда были хорошие отношения с президентом России Владимиром Путиным и заместителем председателя российского Совета безопасности Дмитрием Медведевым.

Его слова приводит издание Metrópoles на своём YouTube-канале.

«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», — поделился Лула да Силва.

Он добавил, что партнёрские отношения с Москвой поддерживала и Дилма Руссефф, которая в настоящий момент является президентом созданного странами БРИКС Нового банка развития.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Лулой да Силвой передал ему тёплый привет от Владимира Путина.