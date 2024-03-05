Президент Бразилии заявил о хороших отношениях с Путиным и Медведевым
- AP
Его слова приводит издание Metrópoles на своём YouTube-канале.
«У меня всегда были очень хорошие отношения с Путиным, с Медведевым», — поделился Лула да Силва.
Он добавил, что партнёрские отношения с Москвой поддерживала и Дилма Руссефф, которая в настоящий момент является президентом созданного странами БРИКС Нового банка развития.
Ранее сообщалось, что министр иностранных дел России Сергей Лавров в ходе встречи с Лулой да Силвой передал ему тёплый привет от Владимира Путина.