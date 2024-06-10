Глава МИД Белоруссии: БРИКС — это серьёзная опора построения многополярного мира

Сегодня БРИКС — это серьёзная опора построения многополярного мира, поэтому туда хотят вступить столько стран, заявил RT министр иностранных дел Белоруссии Сергей Алейник.

Корреспондент RT Хассан Насср пообщался с министром на полях встречи в формате БРИКС+ в Нижнем Новгороде. В своём Telegram-канале он опубликовал фрагмент интервью.

Алейник напомнил, что Белоруссия подала заявку на вступление в БРИКС в прошлом году, сейчас она находится на стадии рассмотрения.

«Мы готовы встраиваться в работу всех форматов этой организации: и по вопросам политики и безопасности, и по вопросам финансово-экономического сотрудничества, и [по вопросам] гуманитарного измерения, которое тоже само по себе очень многогранно», — отметил глава белорусского МИД.

Президент России Владимир Путин также отмечал, что ШОС и БРИКС утвердились в качестве ключевых опор формирующегося многополярного мира.