В МИД Ирана заявили об огромном потенциале укрепления сотрудничества с Россией

Сотрудничество Ирана с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет ещё более плодотворным и успешным. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД исламской республики Али Багери.

В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде он отметил, что события и изменения ситуации не смогут как-либо сказаться на этом сотрудничестве.

«Сегодня мы видим огромный потенциал для расширения и укрепления нашего взаимодействия», — сказал Багери, слова которого приводит ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана заявил, что противостояние России и Запада не поможет разрешить кризис на Украине.