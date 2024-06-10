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В МИД Ирана заявили об огромном потенциале укрепления сотрудничества с Россией

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Сотрудничество Ирана с Россией имеет огромный потенциал расширения и будет ещё более плодотворным и успешным. Об этом заявил исполняющий обязанности главы МИД исламской республики Али Багери.
В МИД Ирана заявили об огромном потенциале укрепления сотрудничества с Россией
  • РИА Новости

В ходе встречи с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым на полях СМИД БРИКС в Нижнем Новгороде он отметил, что события и изменения ситуации не смогут как-либо сказаться на этом сотрудничестве.

«Сегодня мы видим огромный потенциал для расширения и укрепления нашего взаимодействия», — сказал Багери, слова которого приводит ТАСС.

Ранее исполняющий обязанности главы МИД Ирана заявил, что противостояние России и Запада не поможет разрешить кризис на Украине.

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