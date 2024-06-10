МИД КНР: Пекин готов работать с Москвой для усиления партнёрства в БРИКС
- AP
- © Andy Wong
С таким заявлением выступил на встрече с министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Нижнем Новгороде глава МИД КНР Ван И.
«Китай готов приложить все усилия для оказания поддержки российскому председательству в БРИКС, вместе с Россией укреплять стратегическое партнёрство в объединении», — сказал он на полях СМИД БРИКС.
Ранее сообщалось, что Лавров и Ван И обсудили вопросы безопасности в Азиатско-Тихоокеанском регионе на фоне активности США.