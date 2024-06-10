Лавров и Ван И обсудили безопасность в АТР на фоне активности США
- globallookpress.com
«Министры предметно обсудили вопросы обеспечения безопасности и стабильности в Азиатско-Тихоокеанском регионе с учётом линии США по созданию там закрытых военно-политических структур, имеющих антироссийскую и антикитайскую направленность», — говорится в сообщении МИД России.
В ходе беседы также были затронуты отдельные аспекты новой структуры безопасности в Евразии на фоне стагнации евроатлантических механизмов.
Кроме того, российский министр выразил признательность китайским партнёрам за сбалансированную и последовательную линию по кризису вокруг Украины.
Ранее Лавров отметил, что круг единомышленников России и Китая в мире неуклонно растёт.