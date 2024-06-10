Лавров: круг единомышленников России и Китая в мире неуклонно растёт
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Глава МИД России сообщил об этом во время переговоров с китайским министром иностранных дел Ван И на полях СМИД БРИКС.
«Наши линии с китайскими друзьями всё более позитивно воспринимаются странами мирового большинства, круг наших единомышленников неуклонно растёт, круг желающих сотрудничать и с БРИКС, и с ШОС увеличивается», — сказал Лавров, передаёт ТАСС.
Совет глав МИД БРИКС проходит в Нижнем Новгороде.
Ранее сообщалось, что в мероприятии примет участие глава турецкого МИД Хакан Фидан.