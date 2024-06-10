Лавров: круг единомышленников России и Китая в мире неуклонно растёт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что круг единомышленников Москвы и Пекина продолжает расти, страны также высказывают желание сотрудничать с БРИКС и ШОС.

Глава МИД России сообщил об этом во время переговоров с китайским министром иностранных дел Ван И на полях СМИД БРИКС.

«Наши линии с китайскими друзьями всё более позитивно воспринимаются странами мирового большинства, круг наших единомышленников неуклонно растёт, круг желающих сотрудничать и с БРИКС, и с ШОС увеличивается», — сказал Лавров, передаёт ТАСС.

Совет глав МИД БРИКС проходит в Нижнем Новгороде.

Ранее сообщалось, что в мероприятии примет участие глава турецкого МИД Хакан Фидан.