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Лавров: круг единомышленников России и Китая в мире неуклонно растёт

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что круг единомышленников Москвы и Пекина продолжает расти, страны также высказывают желание сотрудничать с БРИКС и ШОС.
Лавров: круг единомышленников России и Китая в мире неуклонно растёт
  • globallookpress.com

Глава МИД России сообщил об этом во время переговоров с китайским министром иностранных дел Ван И на полях СМИД БРИКС.

«Наши линии с китайскими друзьями всё более позитивно воспринимаются странами мирового большинства, круг наших единомышленников неуклонно растёт, круг желающих сотрудничать и с БРИКС, и с ШОС увеличивается», — сказал Лавров, передаёт ТАСС.  

Совет глав МИД БРИКС проходит в Нижнем Новгороде. 

Ранее сообщалось, что в мероприятии примет участие глава турецкого МИД Хакан Фидан.

 

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