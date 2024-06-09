Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с визитом Россию 10—11 июня
- AFP
Об этом информирует МИД Турции.
«Наш министр посетит Россию 10—11 июня 2024 года», — сказано в сообщении.
Отмечается, что Фидан проведёт двусторонние контакты в Москве и примет участие в сессии БРИКС+, которая пройдёт 11 июня в Нижнем Новгороде.
4 июня Фидан заявил, что Турция желает присоединиться к БРИКС.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва положительно относится к желанию Турции вступить в БРИКС.