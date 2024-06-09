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Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с визитом Россию 10—11 июня

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Глава турецкого МИД Хакан Фидан посетит с визитом Россию 10—11 июня, примет участие в Совете глав МИД БРИКС в Нижнем Новгороде.
Глава МИД Турции Хакан Фидан посетит с визитом Россию 10—11 июня
  • AFP

Об этом информирует МИД Турции.

«Наш министр посетит Россию 10—11 июня 2024 года», — сказано в сообщении.

Отмечается, что Фидан проведёт двусторонние контакты в Москве и примет участие в сессии БРИКС+, которая пройдёт 11 июня в Нижнем Новгороде.

4 июня Фидан заявил, что Турция желает присоединиться к БРИКС.

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков отметил, что Москва положительно относится к желанию Турции вступить в БРИКС.

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