«Ведомости»: Путин в ближайшее время посетит Северную Корею и Вьетнам

Президент России Владимир Путин в ближайшие несколько недель посетит Северную Корею и Вьетнам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник.

«Собеседник в академической среде сообщил, что визит президента во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР», — пишет издание.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил «Ведомостям», что визит президента России в Пхеньян будет и он сейчас «активно готовится».

Путин был с визитом в Северной Корее в июле 2000 года. Тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Вьетнам Путин посещал последний раз в ноябре 2017 года с рабочим визитом на саммит АТЭС.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита главы государства в Северную Корею.