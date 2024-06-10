«Ведомости»: Путин в ближайшее время посетит Северную Корею и Вьетнам
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«Собеседник в академической среде сообщил, что визит президента во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР», — пишет издание.
Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил «Ведомостям», что визит президента России в Пхеньян будет и он сейчас «активно готовится».
Путин был с визитом в Северной Корее в июле 2000 года. Тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.
Вьетнам Путин посещал последний раз в ноябре 2017 года с рабочим визитом на саммит АТЭС.
30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита главы государства в Северную Корею.