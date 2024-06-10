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«Ведомости»: Путин в ближайшее время посетит Северную Корею и Вьетнам

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Президент России Владимир Путин в ближайшие несколько недель посетит Северную Корею и Вьетнам. Об этом сообщает газета «Ведомости» со ссылкой на дипломатический источник.
«Ведомости»: Путин в ближайшее время посетит Северную Корею и Вьетнам
  • globallookpress.com

«Собеседник в академической среде сообщил, что визит президента во Вьетнам может состояться уже в июне и, скорее всего, сразу после визита в КНДР», — пишет издание.

Посол России в Северной Корее Александр Мацегора подтвердил «Ведомостям», что визит президента России в Пхеньян будет и он сейчас «активно готовится».

Путин был с визитом в Северной Корее в июле 2000 года. Тогда он встречался с предыдущим лидером КНДР Ким Чен Иром.

Вьетнам Путин посещал последний раз в ноябре 2017 года с рабочим визитом на саммит АТЭС.

30 мая пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита главы государства в Северную Корею.

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