Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита главы государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику.

Об этом сообщает ТАСС.

«Ведётся подготовка визита, и мы своевременно сделаем соответствующее объявление», — заявил Песков на брифинге.

Ранее в Кремле рассказали о подготовке визита Путина во Вьетнам.