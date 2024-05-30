Песков рассказал о подготовке визита Путина в Северную Корею
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рассказал о подготовке визита главы государства в Корейскую Народно-Демократическую Республику.
- РИА Новости
Об этом сообщает ТАСС.
«Ведётся подготовка визита, и мы своевременно сделаем соответствующее объявление», — заявил Песков на брифинге.
Ранее в Кремле рассказали о подготовке визита Путина во Вьетнам.
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