СЕНТКОМ: хуситы повредили ракетами два грузовых судна в Аденском заливе

Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) за последние сутки повредило противокорабельными ракетами два грузовых судна в Аденском заливе.

Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США (СЕНТКОМ), передаёт РИА Новости.

Речь идёт о швейцарском контейнеровозе под флагом Либерии Tavvishi и немецком универсальном сухогрузном судне под флагом Антигуа и Барбуда Norderney.

Отмечается, что несмотря на повреждения они остались на плаву и продолжили следовать своим курсом.

Днём ранее британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена.