СЕНТКОМ: хуситы повредили ракетами два грузовых судна в Аденском заливе
Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США (СЕНТКОМ), передаёт РИА Новости.
Речь идёт о швейцарском контейнеровозе под флагом Либерии Tavvishi и немецком универсальном сухогрузном судне под флагом Антигуа и Барбуда Norderney.
Отмечается, что несмотря на повреждения они остались на плаву и продолжили следовать своим курсом.
Днём ранее британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена.