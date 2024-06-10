RT в Telegram
Подпишись

СЕНТКОМ: хуситы повредили ракетами два грузовых судна в Аденском заливе

Короткая ссылка
Правящее на севере Йемена движение «Ансар Алла» (хуситы) за последние сутки повредило противокорабельными ракетами два грузовых судна в Аденском заливе.

Об этом сообщило Центральное командование вооружённых сил США (СЕНТКОМ), передаёт РИА Новости.

Речь идёт о швейцарском контейнеровозе под флагом Либерии Tavvishi и немецком универсальном сухогрузном судне под флагом Антигуа и Барбуда Norderney.

Отмечается, что несмотря на повреждения они остались на плаву и продолжили следовать своим курсом.

Днём ранее британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить