Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена

Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании третий раз за сутки заявило о нападении на судно в Аденском заливе.

Об этом UKMTO сообщает в социальной сети X.

Как сказано в заявлении, управление получило сообщение об инциденте в 89 морских милях (около 165 км) к юго-западу от Адена, Йемен.

Инцидент классифицируют как атаку, власти ведут расследование.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что эсминец ВМС Великобритании HMS Diamond подвергся атаке в Красном море со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».