RT в Telegram
Подпишись

Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена

Короткая ссылка
Управление морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС Великобритании третий раз за сутки заявило о нападении на судно в Аденском заливе.
Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена
  • AP

Об этом UKMTO сообщает в социальной сети X.

Как сказано в заявлении, управление получило сообщение об инциденте в 89 морских милях (около 165 км) к юго-западу от Адена, Йемен.

Инцидент классифицируют как атаку, власти ведут расследование.

Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что эсминец ВМС Великобритании HMS Diamond подвергся атаке в Красном море со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить