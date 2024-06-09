Британские ВМС заявили о нападении на судно у берегов йеменского порта Адена
- AP
Об этом UKMTO сообщает в социальной сети X.
Как сказано в заявлении, управление получило сообщение об инциденте в 89 морских милях (около 165 км) к юго-западу от Адена, Йемен.
Инцидент классифицируют как атаку, власти ведут расследование.
Ранее военный представитель хуситов Яхья Сари сообщил, что эсминец ВМС Великобритании HMS Diamond подвергся атаке в Красном море со стороны йеменских хуситов из движения «Ансар Аллах».