МИД: Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства
Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.
«К слову, это общемировая практика деятельности международных организаций, где «финансовая дисциплина» поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон «приостановить» или даже прекратить своё членство», — заявили в ведомстве.
Ранее в МИД России заявили о последствиях необдуманных шагов Армении.
31 мая представитель секретариата организации Юрий Шувалов сообщал, что Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое проводилось в Алма-Ате, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате.