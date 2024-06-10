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МИД: Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства

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Москва исходит из того, что у Еревана сохраняются финансовые обязательства в соответствии с Уставом ОДКБ.

Об этом сообщили в МИД России, передаёт РИА Новости.

«К слову, это общемировая практика деятельности международных организаций, где «финансовая дисциплина» поддерживается вне зависимости от желания одной из сторон «приостановить» или даже прекратить своё членство», — заявили в ведомстве.

Ранее в МИД России заявили о последствиях необдуманных шагов Армении.

31 мая представитель секретариата организации Юрий Шувалов сообщал, что Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое проводилось в Алма-Ате, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате.

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