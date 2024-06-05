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В МИД России заявили о последствиях необдуманных шагов Армении

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Необдуманные шаги Еревана могут сделать невозможным возврат к совместной работе по созданию единого оборонного пространства с Москвой, заявил замминистра иностранных дел России Михаил Галузин.
В МИД России заявили о последствиях необдуманных шагов Армении
  • РИА Новости

Об этом пишет ТАСС.

Он заявил, что в Армении, видимо, хотели бы воспользоваться моментом в условиях, когда Запад проявляет повышенную заинтересованность в усилении взаимодействия, в том числе в отношении безопасности.

По словам Галузина, необдуманные решения, которые обеспечат полный допуск Запада к национальным базам данных, не только угрожают суверенитету страны, но и могут сделать объективно невозможным возврат к совместной работе по выстраиванию единого оборонного пространства с Россией и другими государствами ОДКБ.

31 мая представитель секретариата организации Юрий Шувалов сообщал, что Армения не будет участвовать в заседании Совета министров обороны ОДКБ, которое проводилось в Алма-Ате, но не возражает против принятия решений в ограниченном формате.

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