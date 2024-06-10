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Yle: Финляндия отправила Украине некоторые из новейших образцов вооружения

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Финляндия в рамках военной помощи поставляет Украине новейшее вооружение.

Об этом, как информирует Yle, заявил начальник управления военной экономики финских Сил обороны, генерал-лейтенант Микко Хейсканен.

При этом он подчеркнул, что переданное оборудование настолько новое, что по-прежнему находится на стадии разработки.

Ранее финский лидер Александер Стубб заявил, что его страна находится на пределе масштабной поддержки Украины.

Также президент Финляндии заявил, что не видит необходимости обсуждать отправку военных на Украину.

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