Экс-сотрудник Госдепа Хо: Украина заведомо не может одержать победу в конфликте

Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных вливаниях денег со стороны стран Запада, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, данный конфликт является заведомо проигрышным для Киева исходя из «сопоставления масштабов». «Какие бы критерии мы ни рассматривали: демографию, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее», — отметил Хо. Ранее США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker. Также американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи.