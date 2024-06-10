Экс-сотрудник Госдепа Хо: Украина заведомо не может одержать победу в конфликте
По его словам, данный конфликт является заведомо проигрышным для Киева исходя из «сопоставления масштабов».
«Какие бы критерии мы ни рассматривали: демографию, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее», — отметил Хо.
Ранее США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker.
Также американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи.