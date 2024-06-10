RT в Telegram
Подпишись

Экс-сотрудник Госдепа Хо: Украина заведомо не может одержать победу в конфликте

Короткая ссылка
Украина не сможет победить в конфликте даже при постоянных вливаниях денег со стороны стран Запада, заявил бывший сотрудник Госдепа, экс-капитан морской пехоты США Мэтью Хо в эфире YouTube-канала Dialogue Works.

По его словам, данный конфликт является заведомо проигрышным для Киева исходя из «сопоставления масштабов». 

«Какие бы критерии мы ни рассматривали: демографию, промышленность, численность постоянной армии, государственные доходы и так далее», — отметил Хо.

Ранее США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker.

Также американский президент Джо Байден объявил о выделении Украине нового пакета помощи.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2024 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить