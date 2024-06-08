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Пентагон: США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker

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США заключили контракт с американской оборонно-промышленной компанией General Dynamics на производство поставляемых Украине БТР Stryker объёмом почти $66 млн.

Информация об этом появилась на сайте Пентагона.

«Компания General Dynamics Land Systems получила контракт с фиксированной ценой $65,9 млн на производство транспортных средств Stryker Double V-Hull A1», — заявили в ведомстве.

Отмечается, что выполнение контракта рассчитано до 31 декабря 2026 года.

Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг отказывается от планов по созданию фонда военной помощи Киеву в течение пяти лет на сумму €100 млрд из-за несогласия внутри альянса.

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