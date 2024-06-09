Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства Нетаньяху

Министр без портфеля и член израильского узкого кабинета военных действий Бени Ганц объявил о выходе из чрезвычайного правительства премьера Израиля Биньямина Нетаньяху.

Об этом пишет РИА Новости.

По его словам, Нетаньяху мешает стране двигаться к «настоящей победе», которая станет оправданием болезненной цены, которую Израиль продолжает платить.

«Сегодня мы покидаем чрезвычайное правительство с тяжёлым, но полным сердцем», — сказал Ганц.

Он также призвал израильского премьера назначить дату досрочных выборов и не позволить жителям страны «быть разорванными на части».

Ранее Ганц пригрозил правительству отставкой в случае, если военный кабмин не утвердит к 8 июня план действий по конфликту в секторе Газа.