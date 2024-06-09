Лавров: Запад понял сигнал Путина о возможных поставках оружия в другие страны

Запад услышал и понял сигнал президента России Владимира Путина о возможных поставках российского оружия в другие страны мира.

Об этом в интервью журналисту Павлу Зарубину заявил глава Министерства иностранных дел России Сергей Лавров.

«Я не сомневаюсь, что услышали, я не сомневаюсь, что поймут. Там ещё остались люди, которые умеют анализировать, а не просто занимаются эскалацией ради того, чтобы понравиться своему радикальному электорату...» — отметил глава дипведомства.

Также в ходе интервью Лавров высказался о словах премьер-министра Франции Габриэля Атталя об отсутствии французских инструкторов на Украине. Он назвал их ложью.