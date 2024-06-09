Захарова: Запад строил козни перед ПМЭФ

Страны Запада строили козни перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Западники всегда будут строить козни. И здесь, (на ПМЭФ. — RT), и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролётные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолёты, не давать посадки», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она подчеркнула, что, несмотря на это, Россия занимается конструктивной повесткой и выстраивает отношений с мировым большинством.

Ранее обозреватель телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что ПМЭФ стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами.