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Захарова: Запад строил козни перед ПМЭФ

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Страны Запада строили козни перед Петербургским международным экономическим форумом (ПМЭФ), заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
Захарова: Запад строил козни перед ПМЭФ
  • РИА Новости

«Западники всегда будут строить козни. И здесь, (на ПМЭФ. — RT), и когда мы едем куда-то. Нам не дают визы, пролётные документы, аккредитации, угрожают не заправлять самолёты, не давать посадки», — приводит слова Захаровой ТАСС.

Она подчеркнула, что, несмотря на это, Россия занимается конструктивной повесткой и выстраивает отношений с мировым большинством.

Ранее обозреватель телеканала CNBC Холли Элиатт заявила, что ПМЭФ стал для России хорошей возможностью сформировать новые связи с незападными странами.

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