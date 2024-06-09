Экс-советник Пентагона Постол: Зеленский губит украинцев из-за Запада
«Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину», — сказал он.
При этом Постол отметил, что Киев «проиграл в этом конфликте».
Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в кулуарах ПМЭФ, что ни Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не нужна, им плевать на украинский народ.