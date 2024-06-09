Профессор Массачусетского технологического института, экс-советник Пентагона Теодор Постол заявил в интервью YouTube-каналу Dialogue Works, что Владимир Зеленский губит украинцев из-за Запада.

«Зеленский губит свой же народ с фантастической скоростью, чтобы у группы полнейших невежд на Западе создалось впечатление, будто что-либо из происходящего сейчас может спасти Украину», — сказал он.

При этом Постол отметил, что Киев «проиграл в этом конфликте».

Ранее губернатор Запорожской области Евгений Балицкий заявил в кулуарах ПМЭФ, что ни Зеленскому, ни украинским олигархам Украина как страна не нужна, им плевать на украинский народ.