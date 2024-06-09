Business Insider: французские истребители Mirage не помогут Украине

Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине.

Такое мнение выразили авиационные эксперты, опрошенные журналистами Business Insider.

«Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой «воздух-воздух» MICA», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолёты для ВСУ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно.

6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.