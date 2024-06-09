Business Insider: французские истребители Mirage не помогут Украине
Такое мнение выразили авиационные эксперты, опрошенные журналистами Business Insider.
«Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой «воздух-воздух» MICA», — говорится в публикации.
Кроме того, отмечается, что французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолёты для ВСУ.
Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно.
6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.