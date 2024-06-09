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Business Insider: французские истребители Mirage не помогут Украине

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Владимир Зеленский напрасно надеется, что французские истребители Mirage смогут изменить ход конфликта на Украине.

Такое мнение выразили авиационные эксперты, опрошенные журналистами Business Insider.

«Эффективность Mirage 2000-5 в первую очередь ограничена ракетой «воздух-воздух» MICA», — говорится в публикации.

Кроме того, отмечается, что французские Mirage, как и их американские аналоги F-16, не смогут противостоять российским системам ПВО из-за малой дальности ракет, которыми планируют оснастить самолёты для ВСУ.

Ранее французский президент Эммануэль Макрон заявил, что Франция начинает подготовку украинских пилотов немедленно.

6 июня Эммануэль Макрон заявил, что Франция передаст Украине модернизированные многоцелевые истребители Mirage 2000-5.

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