Рамасвами считает, что США планируют организовать смену режима в России
Такое мнение в соцсети X выразил американский бизнесмен Вивек Рамасвами.
«Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», — цитирует его ТАСС.
По словам Рамасвами, причина, по которой США никогда не заявляли о цели военных действий на Украине, заключается в том, что они добиваются «смены режима в России».
Ранее США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker.
Также Байден объявил о выделении Украине помощи на $225 млн.