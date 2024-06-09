Рамасвами считает, что США планируют организовать смену режима в России

Администрация президента США Джо Байдена хочет организовать смену режима в России и начинает говорить о нападении на страну.

Такое мнение в соцсети X выразил американский бизнесмен Вивек Рамасвами.

«Эти сумасшедшие начинают говорить так, будто хотят полномасштабного нападения на Россию. Это безумие», — цитирует его ТАСС.

По словам Рамасвами, причина, по которой США никогда не заявляли о цели военных действий на Украине, заключается в том, что они добиваются «смены режима в России».

Ранее США заключили контракт на производство поставляемых Киеву БТР Stryker.

Также Байден объявил о выделении Украине помощи на $225 млн.