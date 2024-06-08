Армия Израиля сообщила о пожарах после пусков с территории Ливана

Израильская армия сообщила, что из-за пуска снарядов с территории Ливана в сторону Израиля вспыхнули пожары.

Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на ЦАХАЛ.

Отмечается, что около пяти пусков были зафиксированы из Ливана в сторону Израиля, из-за чего вспыхнули пожары.

Также в заявлении сказано, что из Ливана были запущены многочисленные противотанковые ракеты, в результате чего в районе Мисгав Ам начался пожар.

Ранее телеканал Al Jazeera со ссылкой на медиаофис правительства анклава сообщил, что по меньшей мере 210 палестинцев погибли из-за операции ЦАХАЛ по освобождению четырёх заложников в лагере палестинских беженцев «Нусейрат» в секторе Газа.